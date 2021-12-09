الخصاونة لنظيره الفلسطيني: الميزان التجاري لا يلبي الحد الأدنى للتطلعات

الوكيل الاخباري

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- نقل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى أخيه الرئيس محمود عباس.وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفلسطيني في مدينة رام الله، الخميس، ضرورة رفع الميزان التجاري الأردني الفلسطيني، معتبرا أنه يقف عند حدود لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الجانبين.وقال إن اللجنة الأردنية الفلسطينية العليا قاربت محاولات جادة لرفع الميزان التجاري ليس فقط فيما يتعلق بالسلع التقليدية، بل عبر التطرق إلى قطاعات أخرى، منها؛ قطاع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والأتمتة.وجدد الخصاونة تأكيده على دعم الأردن للحل السلمي للقضية الفلسطينية وضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.وأشار إلى أن العلاقة الأردنية الفلسطينية هي علاقة روابط من الأخوة والدم، ولدينا الكثير من آفاق التعاون بين الأردن وفلسطين.