الريحاني لـ الوكيل : عائلة تحتضن طفلا منذ بداية رمضان

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكدت مدير مؤسسة الحسين الاجتماعية لرعاية الأيتام ، أمل نادر الريحاني ، أن المؤسسة قامت بتسليم (7) أطفال منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى عائلاتهم ، بعد تحسين ظروفهم المعيشية ، والوقوف على أوضاع تلك الأسر.

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وكشفت الريحاني ، الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن إحدى العائلات الأردنية قامت باحتضان طفل يبلغ من العمر (6) أشهر منذ بداية الشهر الفضيل ، لافتة أنه تم اتباع الإجراءات القانونية ، ليُصار إلى "الاحتضان" ، وفق الشروط المعمول بها.

وأوضحت ، أن عدد الأطفال الذين سيتم احتضانهم "مرشّح" بالارتفاع حتى نهاية شهر رمضان .

ولفتت أن المؤسسة يقع على عاتقها تقديم الرعاية للأطفال الذين ينطوون تحت مظلتها ، على أكمل وجه .

وعرّجت الريحاني على الاهتمام الهاشمي ، المُمتد منذ مسيرة جلالة الملك الراحل الحسين ، حتى يومنا هذا من خلال تواصل جلالة الملك عبد الله الثاني الدؤوب ، مع المؤسسة، وزياراته المستمرة والوقوف على أهم مطالب الأطفال ، مشيرة أنه يولي الأيتام اهتماما كبيرا ، من منطلق إنسانيته ومسؤوليته.