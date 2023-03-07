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الثلاثاء، 07-03-2023 09:45 ص

الزراعة: استهلاك الأردن من لحوم العجول في رمضان يصل لـ 3750 طن

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الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للتسويق والجودة بوزارة الزراعة المهندس حازم الصمادي، اليوم الثلاثاء، إن احتياجات المملكة من لحوم العجول خلال شهر رمضان أصبحت موجودة وجاهزة. 

وبين الصمادي، خلال لقاء على قناة العربية، أن احتياج الأردن من لحوم العجول في رمضان يبلغ 3750 طن، موضحاَ أن لدينا مخزون من اللحوم يصل الى 12 ألف طن من لحوم العجول المتاحة على شكل لحوم او حيوانات معدة للذبح.

وأضاف ان هذه الكميات تكفي حاجة المملكة لـ 100 يوم، وهو ما يعطي حالة من الاستقرار.

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ونوه الصمادي إلى أن لحوم العجول المستوردة من البرازيل لا تشكل أكثر من 13% كلحوم مستوردة بالنسبة للأردن، منوها ان لدينا 19 منشأ استيراد.


وختم الصمادي أن الأمراض العابرة للحدود تؤدي لتقلبات في الأسعار، موضحا أن الأردن بمجرد الإعلان عن حالات جنون البقر في البرازيل اتخذ قرار بوقف الاستيراد لحين وضوح الرؤية والاطلاع على الإجراءات من البرازيل.


 




 

 


 

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