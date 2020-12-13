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الأحد، 13-12-2020 01:44 م

الزراعة : الأردن مهدد بدخول أسراب جراد

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الوكيل الاخباري - رفعت وزارة الزراعة حالة الاستعداد لمواجهة أي خطر محتمل للجراد الصحراوي وذلك بناءاً على المتابعة الدائمة لحركة الجراد  والمعلومات الواردة بوصول أسراب وبأعداد كبيرة الى داخل المملكة العربية السعودية واحتمالية انتقال بعض هذه الاسراب بأتجاه المملكة بفعل وجود الرياح الجنوبية .
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ولمواجهة أي طارئ قامت الوزارة وبالتعاون مع  المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات بوضع خطة منسقة لمراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي بمشاركة جميع الجهات المساندة من القوات المسلحة والامن العام ووزارة الداخلية وباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى ، كما قامت الوزارة بتوفير الكوادر المدربة واجهزة الرش والمبيدات المتخصصة بمكافحة الجراد الصحراوي .

 




 

 


 

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