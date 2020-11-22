الأحد 22-11-2020
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الأحد، 22-11-2020 12:06 ص

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي غرب بغداد

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الهجوم الإرهابي الذي وقع امس السبت، في محافظة صلاح الدين شمال غرب بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى عزعة الأمن والاستقرار.


كما أكد وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيق في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه وفي محاربة العصابات الإرهابية، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق ولذوي الضحايا، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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