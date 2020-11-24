وزير الزراعة يبحث موقع المجمع الزراعي

الوكيل الاخباري -

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قام وفد من وزارة الزراعة، برئاسة الوزير محمد داودية والأمين العام ومدير عام الإقراض الزراعي والكادر الفني المختص بالأبنية وعدد من مدراء الوزارة، بزيارة عدد من قطع الأراضي التابعة لوزارة الزراعة لاختيار الموقع المناسب والأكثر ملاءمة لإنشاء مجمع زراعي يضم وزارة الزراعة والإقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية وشركاء التنمية الدوليين وعددا من الإدارات التابعة للوزارة تحت مظلة وموقع واحد يقدم الخدمة للمزارع عبر نافذة واحدة.يأتي ذلك في إطار عزم وزارة الزراعة على الانتقال الى مبنى خاص ودائم.واطلع الوفد على مدى ملاءمة الموقع للمواطنين والمراجعين وآليات الوصول والخيارات المناسبة وسيصار بعد ذلك المضي في الإجراءات الخاصة بإنشاء المباني.