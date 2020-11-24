الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

التربية توضح تصريحات النعيمي حول عودة الطلبة للمدارس

الخصاونة للأردنيين: سنتجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا

الخصاونة : إعادة زيادات الموظفين المدنيين والعسكريين والمعلمين

رئيس الوزراء : حزمة حكومية جديدة للمتضررين من أزمة كورونا

وزير الزراعة يبحث موقع المجمع الزراعي

هام حول دفع مخالفات أوامر الدفاع

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات وقرارات حكومية جديدة

التعليم العالي للوكيل : سيتم التعميم على اليرموك بالالتزام بأوامر الدفاع

مطالبة بإعادة النظر بالحظر الجزئي وحظر الجمعة الشامل

الثلاثاء، 24-11-2020 05:26 م

وزير الزراعة يبحث موقع المجمع الزراعي

1


الوكيل الاخباري - قام وفد من وزارة الزراعة، برئاسة الوزير محمد داودية والأمين العام ومدير عام الإقراض الزراعي والكادر الفني المختص بالأبنية وعدد من مدراء الوزارة، بزيارة عدد من قطع الأراضي التابعة لوزارة الزراعة لاختيار الموقع المناسب والأكثر ملاءمة لإنشاء مجمع زراعي يضم وزارة الزراعة والإقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية وشركاء التنمية الدوليين وعددا من الإدارات التابعة للوزارة تحت مظلة وموقع واحد يقدم الخدمة للمزارع عبر نافذة واحدة.
اضافة اعلان

يأتي ذلك في إطار عزم وزارة الزراعة على الانتقال الى مبنى خاص ودائم.

واطلع الوفد على مدى ملاءمة الموقع للمواطنين والمراجعين وآليات الوصول والخيارات المناسبة وسيصار بعد ذلك المضي في الإجراءات الخاصة بإنشاء المباني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

التربية توضح تصريحات النعيمي حول عودة الطلبة للمدارس

2

الخصاونة للأردنيين: سنتجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا

main_image5fbd27f1f3e83

الخصاونة : إعادة زيادات الموظفين المدنيين والعسكريين والمعلمين

11202024152753727572093

رئيس الوزراء : حزمة حكومية جديدة للمتضررين من أزمة كورونا

1120202413642708979987

هام حول دفع مخالفات أوامر الدفاع

11202023184239436695114

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
3

شاهد بالصور .. بناء مستشفى ميداني لحالات كورونا في عمان

11202022162152682371453

المملكة تدين الهجوم الارهابي على محطة نفطية في السعودية

1120202120234408619964

إغلاق مشتل فيصل لإصابة عدد من العاملين بكورونا

1605994613647

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي غرب بغداد

640 (2)

الزراعة تسمح باستيراد العنب

111-copy

اعلان هام من وزارة التربية