الزراعة تطلق الهوية الوطنية لزيت الزيتون الأردني

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، الشعار الوطني والهوية التسويقية لزيت الزيتون الأردني الجديد.

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وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال إطلاق الشعار، بحضور الشركاء من النقابة العامة لأصحاب معاصر الزيتون ومنتجي الزيتون، والجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون، إن إطلاق الشعار الوطني والهوية التسويقية فرصة فريدة لتقديم قطاع زيت الزيتون الواعد للعالم من خلال الدخول إلى الأسواق العالمية، بهدف زيادة المساهمة في النمو والازدهار المستدامين لهذا القطاع المهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأردنية.



وأضاف أن الشعار الوطني والهوية التسويقية يعد جزءا من طموح أكبر لترويج التصدير والتنمية المستدامة للقطاع، موضحا أن ما يميز القطاع هو تطويره من خلال متخصصين دوليين مشهورين في مجال العلامات التجارية وترويج الصادرات من المركز الهولندي لترويج الصادرات.



ولفت إلى أن سلسلة من الورشات التي استمرت خلال عامي 2021-2022 أسهمت في تعميق جذور هذا القطاع وعرض قيمته وهويته الخاصة ما يعد جهدا تعاونيا حقيقيا للقطاعين العام والخاص وممثلي الجمعيات الصناعية وبعض الجهات المعنية الأخرى.



وبين أن الشعار يعكس مكانة دولية متميزة للأردن كمهد للزيتون في قلب بلاد الشام، والمتميز بتراثه وحرفيته والجودة العالية للمزارع التقليدية واستخدام التقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن الشعار أمر ضروري لتوحيد القطاع بشكل أكبر نحو مستقبل مستدام للجميع، وجزء من طموح أكبر لتعزيز الصادرات الخارجية.



وأوضح أن الوزارة تعمل وبالتعاون مع الشركاء على تخصيص وإنشاء موقع إلكتروني لترويج زيت الزيتون الأردني، وتركز رؤيتها على جعل قطاع زيت الزيتون الأردن ذا قيمة عالية الجودة ومستدامة تقود الاقتصاد الوطني، مع وجود علامة تجارية قوية جاذبة للقطاع قادرة على توفير المبيعات للأسواق العالمية.