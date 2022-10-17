الإثنين 17-10-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
المرأة
الأردن ينفذ تمرينا بحريا مشتركا مع فرنسا
حوارية حول الجرائم الالكترونية بلواء الوسطية
الامن العام : كل ما تريد معرفته عن نظام النقاط المرورية - فيديو
الجامعة الأردنية تعلن نتائج الموازي الدفعة السابعة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
إدارة مكافحة المخدرات تطلق يوماً توعوياً في مدارس اليوبيل بالتعاون مع شركة زين
السوق الأردني يستعد لاستقبال أفضل سيارة كهربائية وأكثرها مبيعا Aion Y من GAC
"طلبات" في الأردن تؤكد مجدداً على التزامها بدعم المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المملكة
غنم للبيع على السوق المفتوح في الأردن
كورونا
كورونا
أسوء نسخة جينية .. "XBB " متحور جديد لكورونا عالمياً
الادعاء العام الأوروبي يحقق في عمليات شراء لقاحات كوفيد
المانيا تعلن إيقاف الفحوصات المجانية لكورونا