الأربعاء 22-03-2023
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الأربعاء، 22-03-2023 11:24 ص

الزراعة تُطلق مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الزراعة، الأربعاء، مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر في إطار التعاون والشراكة بين وزارة الزراعة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.اضافة اعلان


وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة عملت على تطوير القطاعات الزراعية كافة وتحقيق حالة البناء لخلق التكامل والتطوير وفي ظل الأزمات الممتدة من تغيرات مناخية وإقليمية وظهور الحاجة إلى تطوير منظومة تدعم تقليل المخاطر في الاستثمارات الزراعية ووضع الدراسات اللازمة.

وأضاف في بيان صحفي، أن المشروع يأتي تماشيا مع التوجهات والاستراتيجيات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، وضرورة التحول إلى نشاط اقتصادي مستدام يأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد البيئية والاجتماعية وإشراك الشباب والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية والعلمية.

وتابع الحنيفات: عالجت الخطة الوطنية للزراعة المستدامة جوانب كبيرة من حالة التطوير للقطاع من خلال التمويل الحكومي المباشر ومن خلال شراكات مع المنظمات الدولية في بعض القطاعات.

ويمثل المشروع انطلاقة ومرحلة ستعمل الوزارة على استكمالها وصولا إلى تطبيق الرؤيا التي تخدم القطاع من خلال تعزيز دور صندوق المخاطر الزراعية وقانون التكافل الجديد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر على القطاع الزراعي وتقليل المخاطر في الاستثمارات الزراعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية تطوير القطاع الزراعي.

 




 

 


 

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