الجمعة 28-07-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة تعمل على برامج لمكافحة آفات الزيتون

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الخميس، 27-07-2023 11:37 م

الزراعة تعمل على برامج لمكافحة آفات الزيتون

أمراض-الزيتون


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الزراعة، إنها تعمل ضمن خطتها السنوية بتنفيذ برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة آفات الزيتون خاصة آفة ذبابة ثمار الزيتون في جميع محافظات المملكة والتي تعد من أهم وأخطر الآفات التي تهاجم أشجار الزيتون إحدى أهم الأشجار الاقتصادية.اضافة اعلان


وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أنها تقوم بالتعاون مع مديرياتها المعنية كافة بتنفيذ الجولات الميدانية لبساتين الزيتون لمراقبة ظهور آفة ذبابة ثمار الزيتون وإرشاد المزارعين للقيام بالإجراءات الضرورية لحماية محصولهم من الآفة بالوقت المناسب من خلال توزيع مستلزمات المصائد اللونية اللاصقة والمصائد الغذائية الجاذبة للآفة، للمراقبة وكذلك لاستخدامها في مكافحتها من خلال الاصطياد الجماعي للحشرات الكاملة كإحدى الطرق المكافحة لها.

ونوهت إلى أنها تقوم بتنفيذ الدورات التدريبية والمدارس الحقلية للمزارعين بهدف توعيتهم عن طرق الإدارة المتكاملة للآفة من خلال المهندسين في مديريات الزراعة والمرشدين الزراعيين، كما تقوم الوزارة بتنفيذ حملات مكافحة جماعية لبؤر الإصابة في جميع المناطق الزراعية باستخدام المبيدات المتخصصة.

أما بالنسبة لمحافظة معان، فقد تم شمولهم بهذا البرنامج خاصة لواء الحسينية من خلال الجولات الميدانية حيث تبين انخفاض نسبة الإصابة بالحشرة وقد تم تزويدهم بالمصائد اللونية والغذائية لمراقبة ومكافحة الآفة والمبيدات الحشرية المتخصصة وكذلك تنفيذ دورة تدريبية للمزارعين لإرشادهم حول التعرف على الآفة، وطرق مكافحتها حسب برامج الإدارة المتكاملة للآفة استفاد منها (27) مزارعا.

وقالت الوزارة إنها على استعداد تام للتواصل مع المزارعين في جميع المحافظات من خلال مركز الوزارة ومديريات الزراعة في المحافظات لتقديم الخدمة من أجل حماية مزروعاتهم من الآفات الزراعية.

 




 

 


 

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