اجتماع يناقش المرحلة الثانية من التعامل مع السماد العضوي غير المعالج

الوكيل الإخباري - اجتمع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة بحضور أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئية العميد فخري القطارنة، وعدد من المعنيين لمناقشة المرحلة الثانية من خطة التعامل مع السماد العضوي ضمن خطة مكافحة الذباب المنزلي لعام 2023.

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وبحث الاجتماع آلية الحد من استخدام السماد العضوي غير المعالج من قبل المزارعين في مناطق الأغوار والذي يعد من أهم مسببات مشكلة انتشار الذباب المنزلي في تلك المنطقة وكذلك وضع آليه ضبط المخالفين لتعليمات نقل السماد العضوي، وضرورة تشديد العقوبات بحق المخالفين.



وجرى الاتفاق على وضع أطر إجرائية وخطة عمل واضحة تضمن استدامة التناغم في العمل.



يذكر أن المرحلة الأولى أسهمت خلال العام الماضي في تخفيض انتشار الذباب المنزلي إلى 80 بالمئة، ضمن المناطق السياحية والأغوار بما يخدم تشجيع الاستثمار والخطط السياحية في المنطقة والحفاظ على صحة الإنسان .