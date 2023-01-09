الزراعة: سببان وراء انخفاض حجم الصادرات الزراعية بهذا الوقت من العام

الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة حازم الصمادي، اليوم الاثنين، إن انخفاض الصادرات الزراعية بمثل هذا الوقت من العام طبيعي.

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وبيّن الصمادي أن هذا الانخفاض له سببين، أولهما بدء الإنتاج لدى دول الخليج العربي التي تعد السوق الرئيسي للأردن، إضافة لتوقف إنتاج الفواكه حالياً والتي تشكل 33 % من حجم صادرات المملكة.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية من كانون الثاني وحتى أيلول 2022 وصلت إلى 820 مليون دينار، منوهاً إلى أن قيمة صادرات الأردن خلال 2022 ارتفعت بنسبة 12% لتبلغ 460 ألف طن مقارنة مع 2021.





