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الإثنين، 09-01-2023 10:15 ص

الزراعة: سببان وراء انخفاض حجم الصادرات الزراعية بهذا الوقت من العام

فواكه


الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة حازم الصمادي، اليوم الاثنين، إن انخفاض الصادرات الزراعية بمثل هذا الوقت من العام طبيعي.

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وبيّن الصمادي أن هذا الانخفاض له سببين، أولهما بدء الإنتاج لدى دول الخليج العربي التي تعد السوق الرئيسي للأردن، إضافة لتوقف إنتاج الفواكه حالياً والتي تشكل 33 % من حجم صادرات المملكة.

 

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية من كانون الثاني وحتى أيلول 2022 وصلت إلى 820 مليون دينار، منوهاً إلى أن قيمة صادرات الأردن خلال 2022 ارتفعت بنسبة 12% لتبلغ 460 ألف طن مقارنة مع 2021. 



 




 

 


 

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