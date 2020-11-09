الزرقاء: تحرير 14 مخالفة لمنشآت ومواطنين لمخالفة أمر الدفاع 11

الوكيل الإخباري- حررت كوادر مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء أثناء جولاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية المتنوعة خلال اليومين الماضيين 14 مخالفة بحق مواطنين ومنشآت تجارية بسبب مخالفة أمر الدفاع 11.

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وبين مدير المديرية عماد البزور ان 12 مخالفة تم تحريرها بحق مواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامات أثناء التسوق وعدم الالتزام بالتباعد والحفاظ على مسافة الأمان وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية الاحترازية لمنع نشر عدوى فيروس كورونا، فيما تم تحرير مخالفتين لمنشأتين تجاريتين بسبب عدم التقيد باعلان الأسعار.



