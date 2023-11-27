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الإثنين، 27-11-2023 07:57 ص

"الزرقاء" تشارك في المؤتمر الدولي المصري لبحوث الميكروبيوم

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الوكيل الاخباري - شاركت جامعة الزرقاء، ممثلة برئيسة قسم العلوم الصيدلانية الدكتورة هناء أبو صوان، في فعاليات المؤتمر الدولي المصري الرابع لبحوث الميكروبيوم في الصحة والمرض، والذي نظمه المركز القومي للبحوث، بالتعاون مع المؤسسة المصرية لعلوم الميكروبيوم وتطبيقاتها.

وشارك في المؤتمر مجموعة من الباحثين البارزين من مختلف دول العالم بهدف تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية والتعاون البحثي، حيث يهدف المؤتمر إلى إتاحة المجال للتعرف على أبرز المكتشفات العلمية في علوم الميكروبيوم البشري والبيئي وتطبيقاتها في تشخيص وعلاج مختلف الأمراض.

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