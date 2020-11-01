الأحد 01-11-2020
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الأحد، 01-11-2020 08:39 م

الزرقاء: لا انسحابات لمترشحين في الدائرة الثانية

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الوكيل الاخباري - اعلنت لجنة الانتخاب في الدائرة الثانية بمحافظة الزرقاء اليوم الاحد عدم تسجيل اي انسحابات لمترشحين او قوائم في الدائرة حتى نهاية يوم امس السبت وهو الموعد النهائي المسموح به للانسحاب الذي حددته الهيئة المستقلة للانتخاب.
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وقال رئيس اللجنة محمود بني سلامة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان عدد المترشحين بقي كما هو 57 منهم 46 ذكور و11 اناث.

واضاف، ان عدد القوائم المسجلة هو 12 قائمة تتنافس على اربعة مقاعد بالإضافة لمقعد الكوتا النسائية، مشيرا الى ان عدد المقترعين المسجلين حسب الكشوفات النهائية وصل الى 148868 مقترعا منهم 71181 ذكور و 77687 اناث سيدلون بأصواتهم في 47 مركزا تضم 230 صندوق اقتراع، وضمن الشروط الصحية المعتمدة من قبل لجنة الاوبئة من حيث التباعد الجسدي وعدم الاكتظاظ.

 




 

 


 

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