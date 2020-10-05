المستقلة للانتخاب توجه رسالة الى المتقدمين بطلبات الترشح

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





دعت الهيئة المستقلة للانتخاب وعلى لسان ناطقها الاعلامي جهاد المومني المتقدمين بطلبات الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر والمقرر اجراؤها في العاشر من تشرين ثان المقبل، الى عدم التزاحم والاكتظاظ أمام اماكن تقديم طلبات الترشح والتي تبدأ يوم غد.ويأتي هذا الاجراء تماشيا مع التعليمات التنفيذية المعدلة والخاصة بالترشح والتي تتعلق بتنظيم وادارة مرحلة الترشح لمنع التزاحم بين المتقدمين لطلبات الترشح حفاظا على سلامة المواطنين، حيث ان تحديد الرقم المتسلسل للقائمة سيتم من خلال اجراء القرعة بين القوائم المترشحة في اليوم الاخير للترشح .ووفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية رقم (6) لسنة 2016، وتعديلاته فإنه تجرى القرعة بحضور مفوضي القوائم الانتخابية لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي لآخر يوم ترشح، ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل دون الاعتراض على القرعة، وفي حال تغيب أحد المفوضين عن القرعة فانها تجري القرعة بمن حضر.وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد ايام السادس والسابع والثامن من تشرين أول موعدا لتقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.