السجن المؤبد لمواطن قتل ضابط شرطة في الموقر

الوكيل الإخباري- صادقت محكمة التمييز على حكم أصدرته محكمة الجنايات الكبرى في كانون الثاني (يناير) الماضي، يقضي بالسجن المؤبد على مواطن أدين بقتل ضابط شرطة في الموقر في حُزيران (يونيو) 2018.

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وأعلنت محكمة الجنايات أن المتهم مذنب بإطلاق النار وقتل ضابط شرطة كان يعمل في إدارة مكافحة المخدرات ووجهت له أقصى عقوبة.



وبرأت المحكمة أربعة متهمين آخرين، كانوا يحاكمون بنفس التهم، لعدم كفاية الأدلة.



وقضت “التمييز” بأن محكمة الجنايات اعتمدت على “عدة شهود وتقرير معمل جنائي أكد أن الرصاصة التي انتُزعت من الضحية كانت مطابقة لبندقية المدعى عليه”.