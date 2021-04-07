السديري: عدد الأردنيين العاملين بالسعودية يتخطى النصف مليون

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أكد السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري، دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.وقال السديري إن بلاده تثمن عالياً الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، واعتبرها الداعم الرئيس لجميع الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وفق المبادرات العربية والشرعية الدولية.وأضاف خلال مداخلة في ندوة "العلاقات الأردنية السعودية: إلى إين"، التي أقيمت في الجامعة الهاشمية، اليوم الأربعاء، بمناسبة تأسيس مئوية الدولة الأردنية، إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية للوصول إلى حل عادل وشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وشدد على عمق ومتانة العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين المملكتين الشقيقتين، وأن أمن الأردن والسعودية جزء لا يتجزأ، مشيداً بما اتخذه الأردن من إجراءات للحفاظ على أمنه.وأشار السفير السعودي إلى أن الأردن وقّع مع السعودية عدداً من الاتفاقيات والمذكرات التي تعزز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن عدد الأردنيين العاملين في السعودية يتخطى النصف مليون.