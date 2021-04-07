الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الخارجية : نتابع قضية المعلمين الأردنيين في الكويت

السديري: عدد الأردنيين العاملين بالسعودية يتخطى النصف مليون

قروض البنوك للقطاع السياحي ترتفع 15 %

وفاة خمسيني بحادث سير في إربد

وفاة 4 اشخاص بحادث سير مروع بالعقبة

العودات: رسالة الملك تحمل دلالات الثقة والصمود في مواقفنا تجاه فلسطين

الدفاع المدني يخمد حريق ساحة خارجية تتبع لأحد المصانع بالمفرق

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي

البرازيل تسجل حصيلة قياسية بعدد وفيات كورونا اليومية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الأربعاء، 07-04-2021 11:40 م

السديري: عدد الأردنيين العاملين بالسعودية يتخطى النصف مليون

1


الوكيل الاخباري - أكد السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري، دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.
اضافة اعلان

وقال السديري إن بلاده تثمن عالياً الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، واعتبرها الداعم الرئيس لجميع الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وفق المبادرات العربية والشرعية الدولية.

وأضاف خلال مداخلة في ندوة "العلاقات الأردنية السعودية: إلى إين"، التي أقيمت في الجامعة الهاشمية، اليوم الأربعاء، بمناسبة تأسيس مئوية الدولة الأردنية، إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية للوصول إلى حل عادل وشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على عمق ومتانة العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين المملكتين الشقيقتين، وأن أمن الأردن والسعودية جزء لا يتجزأ، مشيداً بما اتخذه الأردن من إجراءات للحفاظ على أمنه.

وأشار السفير السعودي إلى أن الأردن وقّع مع السعودية عدداً من الاتفاقيات والمذكرات التي تعزز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن عدد الأردنيين العاملين في السعودية يتخطى النصف مليون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخارجية

الخارجية : نتابع قضية المعلمين الأردنيين في الكويت

2202120183713694571675

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي

دار رئاسة الوزراء %28أرشيفة%29

تنويه من رئاسة الوزراء

الملك

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس البولندي

99

الأشغال تعلق الدوام في مركز الوزارة الخميس

مطعوم

الصحة لـ الوكيل : عقدنا مع شركة فايزر مستمر ولا صحة لما يشاع

أخبار متعلقة
420216142043812151554

مجلس الوزراء السعودي يشدد على الوقوف التام والتضامن الكامل إلى جانب الأردن

4202149461935

رسالة من الأمير حمزة بعد لقاء الأمير الحسن

420213174755377791908

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الرفوع والعفيف والرحاحلة وأبوعليم والعقرباوي والشعيني والمجالي والرواشدة

image

الملك يرحب بمبادرة ولي العهد السعودي

3202122194637232912941

نقابة المحروقات تدعو للتوحد في مجابهة كورونا

3202115232432167293453

الحكومة : ترتيبات لاستيراد الاكسجين من السعودية