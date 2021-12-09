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الخميس، 09-12-2021 03:11 م

"السرطان" يخطف الطالب العمري من بين أهله ورفاقه في كلية الطب - صور

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الطالب المرحوم طه العمري


الوكيل الاخباري - خطف مرض السرطان الشاب طه صالح العمري من بلدة ديريوسف في محافظة اربد، وهو طالب في كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

 

وشكّل رحيل العمري صدمة لأعضاء هيئة التدريس في كلية الطب ولزملائه في الجامعة، حيث لم يمهله المرض أكثر من عام منذ تشخيص إصابته في العام الماضي.

 

وترحّم أستاذة وزملاء الطالب العمري عليه، نظرا لما كان يتمتع به من طيب المعشر وحسن الخلق، وفق ما أكده زملاءه في الكلية وأقاربه.

 

وشيعت جموع غفيرة من أبناء بلدة ديريوسف الفقيد "طه" بعد صلاة عصر الخميس من مسجد ديريوسف الكبير إلى مقبرة البلدة.

 

ويتقدم موقع "الوكيل الاخباري" من ذوي الفقيد بأحر مشاعر التعزية والمواساة، سائلين المولى عزل وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

 

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