السفارة الأردنية في سلطنة عُمان تحذر من الحالة المدارية

الوكيل الإخباري - أهابت السفارة الأردنية في سلطنة عُمان بالأردنيين هناك إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والإلتزام التام بما يصدر من السلطات المختصة في السلطنة والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالإرشادات، وذلك اثر الحالة المدارية المتوقعة أن تؤثر على السلطنة.



وأكدت السفارة جاهزيتها للتعامل والقيام بكل ما يلزم أبناء الجالية وأنه يمكن للجميع من أبناء الجالية الأردنية في السلطنة التواصل معها سواء من خلال رقم هاتف الطوارئ وهو 0096893921146 أو من خلال رقم السفارة 24692760.

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