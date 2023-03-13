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الإثنين، 13-03-2023 01:58 م

السفارة الكازاخستانية: بدء الانتخابات البرلمانية والبلدية في 19 آذار الجاري

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الوكيل الإخباري - أكدت السفارة الكازاخستانية بعمان أهمية الانتخابات المبكرة لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية التي تشهدها كازاخستان في التاسع عشر من الشهر الحالي.

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وقالت السفارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن تسجيل المرشحين للانتخابات بدأ في 20 كانون الثاني حتى 18 شباط الماضي، وتستمر الحملة الانتخابية حتى منتصف ليلة 18 آذار؛ وهو موعد الصمت الانتخابي الذي يسبق موعد الانتخابات الفعلي في 19 آذار، وبعد إغلاق الصناديق سيكون أمام لجنة الانتخابات المركزية عشرة أيام لإعلان النتائج.


وأشارت إلى تخفيض حد التسجيل للأحزاب السياسية من 20 ألفا إلى 5 آلاف عضو؛ وفقا للإصلاحات الدستورية، وكذلك تخفيض الحد الأدنى لعدد ممثلي الأحزاب الإقليمية من 600 إلى 200.


وأوضح البيان أن المرشح يجب أن يكون مواطنا من كازاخستان، وألا يقل عمره عن 25 عاما، ومقيما في الدولة خلال السنوات العشر الماضية، حتى يكون مؤهلا للترشح لمقعد في مجلس النواب، وألا يقل عمر المرشحين عن 20 عاما، وأن يكونوا مواطنين من كازاخستان، ومقيمين في المنطقة التي يريدون تمثيلها حتى يكونوا مؤهلين للترشح لـ "البلديات".


وأكدت أنه سيتم استخدام المعايير الانتخابية، ودعوة المراقبين الدوليين إلى كازاخستان لضمان الانفتاح والشفافية أثناء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي ستغطي الانتخابات لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات.


 




 

 


 

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