السفارة اليمنية: الاعتداءات المستمرة لمليشيا الحوثي تهدد الهدنة ومساعي السلام

الوكيل الاخباري - أكدت السفارة اليمنية في عمان أن الانتهاكات المتواصلة لمليشيا الحوثي تؤثر على استمرار الهدنة، وتنسف جهود المجتمع الدولي في الحفاظ على مساعي السلام.



وقالت، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "إنه وفي انتهاك صارخ للهدنة، تقوم الميليشيات الحوثية بعدوان سافر على قرية خبزة في محافظة البيضاء وقصفها بالدبابات والمدافع، وتفرض حصارا خانقا ومذلا على أهلها نتج عنه سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

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