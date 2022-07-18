السفير الأسترالي يزور وزارة العمل

الوكيل الإخباري- زار السفير الأسترالي لدى الأردن برنارد لينش وزارة العمل اليوم الإثنين وكان في استقباله وزير العمل نايف استيتية في مكتبه بالوزارة.



وركز اللقاء على بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين، كما بحث اللقاء إمكانية الاستفادة من الخبرات الأسترالية في العديد من المجالات.



وأكد استيتية أن ما يربط الأردن وأستراليا علاقات صداقة متينة بحكمة قيادتي البلدين والتي تفتح الباب دائما أمام مزيدا من التعاون في العديد من مجالات التشغيل والتدريب المهني والتقني.



من جهته، أكد السفير الأسترالي برنارد لينش خلال اللقاء أن الأردن وأستراليا تربطهما علاقات صداقة متينة تعزز التعاون المشترك بينهما، معربا عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية التي تربط قيادتي البلدين.

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