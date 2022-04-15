السفير السعودي يقيم إفطارا لسفراء في الأردن

الوكيل الاخباري - أقام سفير المملكة العربية السعودية في الأردن نايف بن بندر السديري اليوم، إفطاراً رمضانياً لسفراء دول الخليج العربي والدول العربية والمسلمة المعتمدين لدى الأردن، وشخصيات سياسية أردنية.



ورحب السفير السديري بالجميع وهنأهم بحلول الشهر الفضيل، داعيًا المولى أن يعيده على الجميع باليمن والبركات، مؤكدًا على متانة العلاقات بين المملكة ودول الخليج العربي والدول العربية والمسلمة.

اضافة اعلان