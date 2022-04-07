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الخميس، 07-04-2022 10:55 ص

2500 معتمر أردني غادروا لاداء مناسك العمرة في أول 3 أيام من رمضان

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الوكيل الإخباري - قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر إن أكثر من 2500 معتمر أردني غادروا الأردن إلى السعودية خلال الأيام الثلاثة الاولى من رمضان لأداء مناسك العمرة.

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وأضاف الشاعر لـ " الوكيل الإخباري" أنه من المتوقع خلال العشر الأوائل من الشهر الكريم أن يغادر 3500 معتمر إلى الأراضي المقدسة.


وأشار إلى أن الإقبال على العمرة ما زال ضعيفاً حتى الآن، رغم رفع الإجراءات في السعودية والأردن. 


وأكد على أن نسبة الحجوزات ما زالت أقل من المأمول، بالمقارنة مع سنوات قبل كورونا، متاملاً أن يكون هناك نشاطاً أكثر خلال الأيام القادمة من الشهر.


وتصل تكلفة رحلة العمرة براً في أوائل شهر رمضان 275 ديناراً للشخص، في حين ستبلغ تكلفة الرحلة بأواخر الشهر الكريم 350 دينارا، كما تبلغ تكلفة رحلة العمرة جواً في أوائل رمضان 550 دينارا للشخص. 

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