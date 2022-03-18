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الجمعة، 18-03-2022 05:57 م

للمقترضين من البنوك.. زيادة الاقتطاع الشهري أو مدة القرض بعد رفع الفائدة

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الوكيل الإخباري - قال الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش إن رفع أسعار الفائدة في الأردن سوف تؤثر على كل مواطن أو مؤسسة عليها قروض او تسهيلات من البنوك.

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وأضاف عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن طريقة رفع أسعار الفائدة تكون من خلال زيادة مدة القرض أو رفع معدل الاقتطاع الشهري، منوهاً إلى أن ذلك يتم بالاتفاق بين العميل والبنك.


وأكد أن بعض البنوك قد لا ترفع الفائدة على عملائها وفقاً لسياساتها، وتخشى الرفع لإبقاء علاقتها مع العملاء بأفضل حال. 


وقرر البنك المركزي، أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة ربع نقطة، بعد أن رفعها البنك الفدرالي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم.

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