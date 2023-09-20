الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

اجراء عملية نوعية في الاردن

"التنمية والتشغيل": لا يوجد سيدة مسجونة على ذمة قروض لصالح الصندوق

المركزي: 776مليون دولار قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد الى الأردن

ورشة توعوية في إربد عن قانون السير الجديد

الموازنة العامة: العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون موازنة 2024

إطلاق برنامج تأهيل القيادات الحكومية

توضيح هام من الضمان حول استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة - فيديو

اعلان صادر عن وزارة العمل

اتلاف 227 كغم معلاق غير صالح للاستهلاك البشري في ملحمة بعمان !

الأربعاء، 20-09-2023 04:47 م

السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الملك 10


الوكيل الاخباري - ثمن السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري، ما تضمنه خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام زعماء العالم ،خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والعادلة، والتحذير من الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

وقال خيري في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن خطاب جلالة الملك حمل رسائل واضحة ومهمة جدا لزعماء العالم ، حيث أكد جلالته أن الشعب الفلسطيني يواجه التحديات الكبيرة والمعاناة المستمرة بسبب الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202330212919870968044

اجراء عملية نوعية في الاردن

85201042_10157769907804627_984307930448789504_n

"التنمية والتشغيل": لا يوجد سيدة مسجونة على ذمة قروض لصالح الصندوق

1695215469103

جلسة تشاورية لمناقشة خطة عمل برنامج "USAID لدعم البلديات"

2222

ورشة توعوية في إربد عن قانون السير الجديد

6360ff1831328

الموازنة العامة: العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون موازنة 2024

22

إطلاق برنامج تأهيل القيادات الحكومية

أخبار متعلقة
4

الملك وولي العهد يزوران قلعة مكاور الأثرية

65006b1fef873

توجيهات من جلالة الملك الى الحكومة

1

الملك يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

920239201627759480879

الملك يعزي عشيرة المعاني

5

شاهد : الملك يتابع تمرينا تعبويا نفذه أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية - صور

820236194159861092410

إجراءات حكومية صارمة تدخل حيز التنفيذ الليلة .. تعرف عليها