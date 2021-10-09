السفير معن مساعدة يقدم أوراق اعتماده للرئيس البرازيلي

الوكيل الإخباري - قدم السفير معن مساعدة، الجمعة، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو، سفيرا معتمدا ومقيما للمملكة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك في قصر بلاناتو، المقر الرئاسي الرسمي في البرازيل.

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ونقل السفير مساعدة خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد للرئيس البرازيلي، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتمنياته الطيبة له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البرازيلي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.



من جهته، طلب الرئيس بولسونارو نقل تحياته لجلالة الملك عبدالله الثاني، معبرا عن بالغ تقديره لدور المملكة المركزي بقيادة جلالته في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وخدمة القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا حرص البرازيل على تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

