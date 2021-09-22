الملك يلقي كلمة في الأمم المتحدة اليوم

الوكيل الإخباري - يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، كلمة خلال جلسات المناقشة العامة للدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت الثلاثاء.

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وانطلقت الدورة الـ76 للجمعية الأسبوع الماضي والتي قال خلالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن جائحة كورونا كانت أكثر الفترات التي شهدها العالم صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية، وأدت إلى تعميق التفاوتات وتدمير الاقتصادات وإغراق الملايين في براثن الفقر المدقع.



وسلم الأسبوع الماضي، رئيس الدورة الـ75 فولكان بوزكير المطرقة إلى رئيس الدورة الـ76 عبدالله شاهد من جزر المالديف.



وتجتمع الجمعية من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر من كل عام (الجزء الرئيسي)، وبعد ذلك، من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر (الجزء المستأنف)، حسب الضرورة، بما في ذلك إجراء مشاورات غير رسمية بشأن طائفة واسعة من المواضيع على النحو الذي يصدر به تكليف.



وتُعقد جلسات المناقشة العامة للجمعية بحضور عدد من قادة العالم بشكل وجاهي وآخرين بشكل افتراضي.

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