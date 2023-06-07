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الأربعاء، 07-06-2023 03:08 م

السقاف تدعو رجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة

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الوكيل الإخباري - دعت وزيرة الاستثمار خلود السقاف رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية المحمية بموجب القانون، مؤكدة تقديم كل الدعم لهم والعناية اللاحقة لاستثماراتهم من خلال الوزارة.

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جاء ذلك خلال لقاء السقاف مجموعة من مستثمري السعودية وقطر والكويت وفلسطين والعراق وسوريا، الذين يشاركون حالياً في معرض الترابطات الأردني الثالث للتعبئة والتغليف (جوبكس 2023)، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، وعدد من أعضاء الجمعية، وأمين عام الوزارة زاهر القطارنة.


وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أكدت السقاف أن الاستثمار في المملكة يتمتع ببيئة آمنة ومستقرة لممارسة الأعمال، مع وجود بنية تشريعية ثابتة تضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ومزايا وحوافز استثمارية منافسة، مشيرة الى توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات العربية والدولية التي ساهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج الأردني.


وقالت، إن جميع الاستثمارات المقامة في الأردن تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة، فقانون البيئة الاستثمارية كفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنح للمستثمر المحلي.


ولفتت إلى أنه وبتوجيهات ملكية سامية تم إجراء إصلاحات اقتصادية تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، وتسهم في تعزيز مناخ الأعمال، مبينة أن إنشاء الوزارة جاء لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، حيث أُقر قانون البيئة الاستثمارية الجديد والنظام والتعليمات الصادرة بموجبه ضمن أفضل الممارسات العالمية.


وبينت أن الوزارة أعدت ملفاً يتضمن أهم الفرص الاستثمارية كمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقابلة للتمويل في قطاعات المياه والنقل والاقتصاد الرقمي والتعليم، إضافة إلى فرص استثمارية في قطاعات اقتصادية ذات تنافسية عالية كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والأسمدة.

 




 

 


 

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