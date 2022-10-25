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الثلاثاء، 25-10-2022 01:02 م

السياحة الوافدة: 70% نسبة تعافي القطاع في الأردن

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد الناطق الإعلامي باسم جمعية السياحة الوافدة نبيه ريال أن السياحة الوافدة إلى المملكة بدأت بالتعافي بعد إلغاء قيود السفر وانخفاض إصابات كورونا حول العالم.

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وقال ريال لـ"الوكيل الإخباري"، إن نسبة تعافي قطاع السياحة الوافدة وصلت إلى أكثر من 70%، لافتا إلى أن ارتفاع أعداد السياح أعاد العمل بالقطاع في الأردن إلى مستويات متقاربة مع عام 2019.


وأضاف أن ارتفاع أعداد السياح رافقه أيضا العمل بكافة القطاعات المرتبطة بقطاع السياحة مثل الفنادق والنقل والمطاعم السياحية والأدلاء السياحيين بالإضافة إلى محال التحف والأنتيكا وغيرها التي تعمل على ضمان تجربة فريدة للسائح وتعمل على ترويج الأردن كوجهة سياحية مفضلة.


وأشار ريال إلى أن وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة عملوا خلال الفترة الماضية بشكل كبير على استقطاب السياح من مختلف دول العالم، لافتا إلى ضرورة تكثيف الجهود نحو تطوير البنية التحتية وإتاحة الخدمات الأساسية بما يضمن إطالة مدة إقامة السياح في المملكة.


وبيّن أن القطاع السياحي من القطاعات الرئيسية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يدعو إلى تكاتف الجهود للحفاظ عليه وتعزيز نهضته.


يذكر أن عدد الشركات التي تعمل في مجال السياحة الوافدة في الأردن يتراوح بين 180-200 شركة.

 




 

 


 

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