بلدية عجلون تستحدث نافذة لتقسيط رسوم المهن المتراكمة

الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية عجلون الكبرى، اليوم السبت، عن استحداث نافذة لتقسيط رسوم رخص المهن المتراكمة، تسهيلا على أصحابها في ظل أوضاع مالية صعبة يمرون بها نتيجة تداعيات جائحة كورونا على جميع القطاعات.

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وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إن هذه الخطوة من شأنها زيادة إيرادات البلدية من خلال تشجيع أصحاب المهن على المبادرة لدفع الرسوم المستحقة عليهم عن السنة الحالية، وتقسيط المبالغ المتراكمة عليهم عن السنوات السابقة، مبيناً أن هذه الخطوة التشجيعية لا تعفي أصحاب المهن من دفع الغرامات المالية المترتبة عليهم لتأخرهم بالتسديد.

وأكد الزغول أهمية الدور المحوري لهذه المديرية في رفد صندوق البلدية بمبالغ مالية ورفع حجم موازنتها العامة، مشيرا إلى استحداث مديرية رخص مهن في البلدية ورفدها بكوادر بشرية ومعدات وتقنيات اللازمة في مبنى مستقل بجانب مديرية ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) لتمارس دورها بسهولة.



وبدورها بينت مديرة مديرية رخص المهن في البلدية آفاق القضاة، أن استحداث نافذة لتقسيط رسوم رخص المهن سيسهم في رفع مستوى التحصيلات من خلال تشجيع أصحاب المهن على المبادرة بدفع وتقسيط الرسوم المستحقة عليهم.



وأشارت إلى أن المديرية تمكنت من تحصيل مبلغ 12533 دينارا منذ استحداث المديرية مطلع آب الماضي، متوقعةً تضاعف هذا الرقم في الفترة القريبة المقبلة.