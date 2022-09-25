الأحد 25-09-2022
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الأحد، 25-09-2022 03:24 م

الحموري: ارتفاع حجم السياحة العلاجية 25%

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إن حجم السياحة العلاجية في المملكة، منذ بداية العام الحالي وحتى آب الماضي، ارتفع بنسبة 25 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وأكد الحموري خلال مشاركته اليوم الأحد، في مؤتمر القطاع الصحي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي الذي نظمته الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، أن هذه الأرقام تدل على تعافي قطاع السياحة العلاجية في الأردن من جائحة كورونا.


وأشار إلى أن الرعاية الصحية والسياحة العلاجية من أولويات النمو ‏الاقتصادي الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت أخيرا برعاية ‏جلالة الملك عبدالله الثاني، مثمناً حرص جلالته على تطوير القطاع الصحي والحفاظ على مكانته المتميزة و دعمه ‏للسياحة العلاجية ليبقى الأردن المقصد الأول للعلاج في الإقليم.

 




 

 


 

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