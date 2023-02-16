السير تُعلن عن تحويلات مرورية واسعة من الليلة وحتى صباح السبت - أسماء الشوارع

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة السير عن تنفيذ مجموعة من التحويلات المرورية نظرا للقيام بأعمال تركيب على جسر المحطة وذلك اعتبارا من الساعة 9 مساء اليوم الخميس ولغاية الساعة 10 من صباح يوم السبت 2/18.

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وستكون التحويلات المرورية كما يلي :



- السير القادم من ماركا باتجاه إشارة المحطة. ( الطريق البديل) .. شارع الجزيرة خلف إدارة السير.



- السير القادم من شارع الفروسية باتجاه إشارة المحطة.



- ( الطريق البديل).. الالتفاف الى اليسار دخولا الى شارع اليرموك ثم اشارة النشا.



- السير القادم من شارع الملك عبد الله الاول /مجمع المحطة باتجاه إشارة المحطة.



- ( الطريق البديل ).. شارع الفروسية.



- السير القادم من شارع الجيش ( الزرقاء ) باتجاه إشارة المحطة.



- ( الطريق البديل ).. الاستمرار الى جسر النشا.



- السير القادم من شارع الجيش (عمان ) باتجاه إشارة المحطة .



- (الطريق البديل).. فتحة الالتفاف تحت جسر المحطة ثم الى جسر النشا.



ودعت إدارة السير السائقين للالتزام بالتعليمات المرورية الصادرة عن رقباء السير والتقيد بالشواخص المرورية في منطقة التحويلات .

