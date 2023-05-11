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الخميس، 11-05-2023 08:15 ص

السير تكشف سبب الحادث المروع على نزول العدسية أمس

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير إن سبب حادث تدهور شاحنة محملة بمادة الحديد على نزول العدسية أمس الذي نتج عنه 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين، فقدان كوابح مركبة الشحن أثناء المسير وعدم تفقدها قبل الحركة.

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وكانت الفرق المتخصّصة من الدفاع المدني والشّرطة تعاملت مساء أمس مع تدهور شاحنة محمّلة بمادة الحديد مما أدى الى سقوط الحمل على عدد من المركبات واشتعال النيران بثلاث مركبات في منطقة نزول العدسية.


إذ نتج عن الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق ومعالجة الحادث ونقل الإصابات إلى المستشفى.


 




 

 


 

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