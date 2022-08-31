السير: رقابة مُشددة على حافلات نقل الطلبة

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة السيـر العميـد فـراس الصعـوب، ان الإدارة نفذت خطة شاملة أمام جميع المدارس، بالتزامن مع عودة الطلبة اليوم الأربعاء.

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وبين الصعوب، عبر إذاعة الأمن العام، أن الخطة شملت إعادة توزيع رقباء السير، خاصة على مفارق الطرق بالقرب من المدارس، التي سوف تشهد حركة سير نشطة، بسبب نقل الطلبة إما بالحافلات المدرسية أو من قبل ذويهم.



وأشار إلى أنه سيتم تشديد الرقابة المرورية على حافلات نقل الطلبة، خاصة فيما يتعلق بالحمولة والسرعة ومناطق التحميل والتنزيل.



وأكد الصعوب على أنه سيتم تشديد الرقابة على صلاحية الحافلات وضرورة مراعاتها لكل معايير السلامة العامة والجاهزية الفنية، ليتم نقل الطلبة للمدارس بكل أمان.



وحول الجانب التوعوي، قال إن الإدارة مُستمرة في عقد الورش في المدارس، لزيادة الوعي حول مفاهيم السلامة المرورية والأمنية.



والتحق اليوم الأربعاء، نحو 2.2 مليون طالب بأكثر من 7 آلاف مدرسة، مع انطلاق العام الدراسي 2022/2023،

