السير لـ الوكيل : جميع الطرق الخارجية والفرعية سالكة

الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، اليوم السبت، إن جميع الطرق الخارجية والفرعية في المملكة سالكة.

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وبينت الادارة في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" انه حتى الان لا يوجد اي عوائق أو أحوال جوية مؤثرة على الطرق.



ودعت الادارة إلى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة في الامطار وتجنب المسير بسرعة عالية، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات.

وتشهد معظم محافظات المملكة، منذ ساعات فجر اليوم السبت، هطولا مطريا وزخات من البرد.

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