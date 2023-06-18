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"الشؤون السياسية" تعلن عن برامج لتعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية

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الأحد، 18-06-2023 05:21 م

"الشؤون السياسية" تعلن عن برامج لتعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عن إقامة برامج مشتركة مع وزارة الشباب؛ تهدف لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والأحزاب من خلال أنشطة المراكز الشبابية في العطلة الصيفية.

وتستهدف هذه البرامج أعضاء مراكز الشباب والشابات ضمن الفئة العمرية 18-30 عاما من الجنسين في جميع محافظات المملكة في إطار تنفيذ برامج تمكين وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وتنفيذ محاور الخطة الوطنية لتحديث المنظومة السياسية.

ويتضمن البرنامج إقامة ورش تدريبية تشمل التعريف بقانوني الانتخاب والأحزاب وجلسات توعوية حول أهمية المشاركة الشبابية بالحياة العامة وتمكين الشباب من أدوات وآليات المشاركة في الحياة السياسية والانخراط في الأحزاب.

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