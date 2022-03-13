"الشؤون الفلسطينية" تدعو لحشد الدعم السياسي الدولي لتجديد تفويض الأونروا

الوكيل الاخباري - عقدت دائرة الشؤون الفلسطينية، الأحد، اجتماعاً تنسيقياً لممثلي الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بمشاركة وفود من لبنان وسوريا وفلسطين ومصر وجامعة الدول العربية.

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ويهدف الاجتماع، الذي حضره السفير المصري لدى الأردن محمد سمير، إلى تنسيق مواقف الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين قبيل اجتماعات اللجنة الفرعية لوكالة الغوث الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتي ستعقد يومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء في عمان.



وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان خرفان، في كلمته الافتتاحية، إن وكالة الغوث تشهد في الآونة الأخيرة تحديات مالية وسياسية خطيرة وغير مسبوقة، مبينا عدم مراعاتها للنمو الديموغرافي للاجئين وتزايد احتياجاتهم في ميزانيتها، خاصة في ظل التبعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأشار خرفان إلى ضرورة الاستمرار في حشد الدعم السياسي الدولي لتجديد تفويض الأونروا نهاية العام الحالي، وترجمته إلى دعم مالي، مؤكدا ضرورة عدم المساس بحقوق العاملين لدى الوكالة، كونها المنظمة الأممية المسؤولة عن توظيف اللاجئين الفلسطينيين. وبحث الاجتماع جملة من القضايا، أبرزها العجز المالي الذي تواجهه وكالة الغوث الدولية، وسبل دعم عملها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة مطالب اتحادات العاملين، واستراتيجية الوكالة للأعوام 2023 – 2028 ، والتحضير لتجديد ولاية الأونروا نهاية العام الحالي.



