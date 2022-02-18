خرفان يبحث مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل التعاون

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، مع فريق من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، برئاسة مدير البرنامج الإقليمي" تعزيز تأثير اللاجئين الفلسطينيين على ظروفهم المعيشية PART " كلاوديا روس، سبل التعاون بين الطرفين.

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وأعرب خرفان عن تقديره للدعم الذي تقدمة الحكومة الألمانية للأردن في قطاعات مختلفة، وللاجئين الفلسطينيين، ودائرة الشؤون الفلسطينية.



وناقش الطرفان خلال اللقاء، مذكرة التفاهم المنوي توقيعها للمرحلة الثانية من المشروع الإقليمي PART II، حيث سيشمل المشروع عدة أنشطة تتعلق بتمكين اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية بالإضافة إلى الدعم المؤسسي للدائرة.



يشار إلى أن التعاون بين الدائرة والوكالة الألمانية بدأ منذ أكثر من 10 سنوات، وحقق العديد من الإنجازات على صعيد الدائرة والمخيمات، بما في ذلك بناء قدرات موظفي الدائرة، ولجان خدمات المخيمات، ودعم الشباب في المخيمات.