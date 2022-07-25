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الإثنين، 25-07-2022 05:16 م

الشّبول يستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري

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 الوكيل الاخباري - استقبل وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الاثنين، في مكتبه بدار رئاسة الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية كرم جبر، والوفد المرافق له.

وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق علاقات التعاون الاستراتيجي الوثيق بين الأردن ومصر، التي تحظى برعاية مستمرة واهتمام وتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الشبول: إن توجيهات جلالة الملك تؤكد دوما ضرورة الإبقاء على العلاقات مع مصر الشقيقة في إطارها المتميز على جميع الصعد، وأن يكون التنسيق والتعاون دائما في أعلى مستوياته، مؤكدا أن "أولوياتنا واحدة، وتعاوننا واحد، وآفاقنا لا حدود لها".

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