الشبول يهنئ الأسرة الإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة

الوكيل الإخباري - هنأ وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الأسرة الإعلامية الأردنية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الأربعاء الموافق للثالث من أيار.

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وقال الشبول في بيان صحفي "نترحم على الرواد الذين تبنوا مهنة الصحافة في وطننا، ودافعوا عن القضايا الوطنية والقومية على المدى، ونحيي من هم على قيد الحياة واعتزلوا هذه المهنة منذ فترة، كما نحيي زملاءنا وزميلاتنا الذين يعملون فيها اليوم ونحثهم على المزيد من الإنجاز".



وثمن دور مؤسسات الإعلام الأردنية في الدفاع عن قضايا الوطن ونقل رسالته إلى العالم، مشيداً بدور الإعلاميين في تغطية الأحداث ونقل المعرفة للجمهور والتوعية والتثقيف بالعديد من القضايا والمواضيع في مختلف القطاعات.



وأشار الشبول إلى أننا اليوم نتحدث عن حرية الإعلام في عالم مختلف تماماً، إذ اتسع حجم انتشار وسائل الإعلام بعد دخول شبكة الإنترنت والإعلام الفضائي، إضافة إلى دخول وسائل التواصل الاجتماعي في النقاش العام، إذ أصبح هناك خلط كبير بين وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.



وأكد أن الحرية في الصحافة لا بد أن تكون مترادفة مع المسؤولية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن التكنولوجيا الحديثة أعطت الجميع منصات للمشاركة في النقاش العام، "ولا بد للصحافة أن تحافظ على التزاماتها تجاه الجمهور".



وحول جهود الحكومة في تمكين الإعلام، أشار الشبول إلى أن وزارة الاتصال الحكومي أعدت مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي استناداً لنظام التنظيم الإداري الذي أنشئت الوزارة بموجبه، وستجري حواراً موسعاً مع الشركاء وأصحاب الخبرة والاختصاص حولها من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أن هذه المسودة ارتكزت على الدستور الأردني والرؤية الملكية للإعلام ووثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية التي تؤكد حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان.



ولفت الشبول إلى أن الوزارة في إطار حرصها على ضمان تدفق المعلومات وسرعة انسيابها نحو الجمهور ووسائل الإعلام، أطلقت برامج تدريب وتأهيل للناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والعاملين في الاتصال الحكومي بالمؤسسات الحكومية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى وضع مشاريع تدريب لحديثي التخرج في قطاع الصحافة والإعلام بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني تنتهي بالتشغيل في قطاعي الصحة والسياحة.



وتطرق الشبول خلال البيان، إلى جهود الأردن وحرصه ضمن الإطار العربي على تعزيز دور وسائل الإعلام، والحفاظ على حقها في سوق الإعلان الذي استحوذت منصات التواصل الاجتماعي على الجزء الأكبر منه، من خلال وضع الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية التي تسعى إلى حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية، وحماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، والتصدي لخطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية.

