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الأحد، 24-07-2022 06:22 م

الشمالي يبحث مع وزير التموين المصري التعاون في مجال الأمن الغذائي

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الصناعة و التجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير التموين المصري علي المصيلحي، في القاهرة اليوم الأحد، آليات تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي وبما يخدم مصالح البلدين ومواجهة التحديات على مختلف المستويات.

واتفق الوزيران على اتخاذ خطوات عملية في هذا المجال من خلال تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال إنشاء وتشغيل وتطوير المناطق اللوجستية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والتي وقعت على هامش اجتماعات الدورة الـ30 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة خلال شهر شباط الماضي.

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