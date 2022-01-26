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الأربعاء، 26-01-2022 04:33 م

الشمالي يتفقد عددا من الأسواق ويؤكد وفرة السلع

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الوكيل الإخباري - تفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اليوم الأربعاء، عددا من المولات ومحلات بيع المواد التموينية والخضار والفواكه ومخابز بهدف متابعة حركة التسوق والاطمئنان على وفرة السلع الغذائية سيما مع ارتفاع الاقبال من قبل المواطنين استعدادا للحالة الجوية المتوقع أن تشهدها المملكة اعتبارا من مساء اليوم.اضافة اعلان


واطلع الشمالي خلال الجولة التي رافقه فيها رئيس غرفة تجارة عمان/ نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق على وفرة المواد التموينية في المحلات التجارية والإجراءات التي اتخذتها المولات والمحلات التجارية والمخابز لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل انسيابية حركة التسوق.

وأكد الشمالي ضرورة استمرار عمل المخابز وتزودها بمادة الطحين لتلبية احتياجاتها لمدة لا تقل عن 3 أيام ومراعاة مسافات التباعد داخلها وارتداء الكمامات للمحافظة على السلامة العامة.

كما أكد وفرة المخزون من المواد التموينية وان وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل بتشاركية مع القطاع التجاري ونقابة تجار الماد الغذائية لادامة انسيابية السلع الى الأسواق.

وقال إن الوزارة تتابع من خلال غرفة العمليات الرئيسية ومديريات الصناعة والتجارة في المحافظات أوضاع السوق أولا بأول داعيا لعدم التهافت على الشراء.

 




 

 


 

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