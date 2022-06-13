الشمالي يشارك بافتتاح معرض الجزائر الدولي

الوكيل الاخباري - شارك وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بافتتاح الدورة 53 لمعرض الجزائر الدولي الذي افتتحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين، وتشارك فيه شركات وقطاعات اقتصادية ومستشفيات أردنية.



وأكد الشمالي في تصريح صحفي على هامش مشاركته بافتتاح المعرض أهمية العمل المشترك لتعزيز وتنمية العلاقات الأردنية الجزائرية في كافة المجالات خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية استنادا الى الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني والجزائري لتحويل التحديات التي يواجهها البلدان الى فرص من خلال تعظيم الاستفادة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

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