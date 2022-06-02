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الخميس، 02-06-2022 09:33 م

اجتماع لوزراء الصناعة للأردن والامارات ومصر لتفعيل الشراكة الصناعية التكاملية

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الوكيل الاخباري - عقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع نظيريه وزير الصناعات المتقدمة في دولة الامارات الدكتور سلطان الجابر ووزيرة الصناعة والتجارة في جمهورية مصر نيفين جامع لبحث الخطوات اللازمة لتفعيل الشراكة الصناعية التكاملية بين الأردن والامارات ومصر.

وبحث الوزراء عدداً من الموضوعات الخاصة بالشراكة وآليات تنفيذها في ضوء الاتفاق الذي تم بين البلدان الثلاثة والعمل على تسريع الاجراءات بناء على الأولويات التي تضمنتها الشراكة .

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تم مناقشة اجراءات حوكمة هذه الشراكة وآليات عملها والاتفاق على مهام اللجنة العليا واللجنة التنفيذية المنبثقة عنها وتحديد المجموعات القطاعية واناطة اللجنة التنفيذية بوكلاء وزارات الصناعة في البلدان الثلاثة لوضع الأسس وخطط العمل الخاصة بمجموعات عمل القطاعات للمجالات الخمسة التي تعنى بها المبادرة على المدى القصير وهي الزراعة والغذاء والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والكيماويات والبلاستيك.

وأكد الوزراء حرصهم على تسريع اجراءات تنفيذ الشراكة بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاثة ويساهم بتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها والإيعاز للجنة التنفيذية للاجتماع خلال الأسبوع القادم لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة وآلية إدماج وتشبيك القطاع الخاص في البلدان الثلاثة، فيما بينها في المجالات التي تم تحديدها لدى اطلاق الشراكة .

وحضر الاجتماع امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي.

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