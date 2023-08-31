الشواربة: أكثر من 1.840 مليون راكب لباص عمّان والباص السريع

الوكيل الاخباري - أكد أمين عمّان، الدكتور يوسف الشواربة، أن عدد ركاب باص عمان والباص سريع التردد وصل مع نهاية الشهر الجاري إلى 1.840 مليون راكب.



وقال الشواربة، في تغريدة له عبر منصة X :"تستمر أعداد مستخدمي منظومة النقل العام في مدينة عمان في ازدياد، حيث وصل عدد المستخدمين مع نهاية شهر آب الحالي ما يزيد عن مليون وثمانمائة وأربعون ألف راكب لباص عمان والباص سريع التردد".

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