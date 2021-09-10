الجمعة 10-09-2021
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 10-09-2021 08:39 م

الشواربة: تعليمات جديدة ستصدر بموجب قانون الأمانة الجديد

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة إن قانون الأمانة الجديد جاء ليكون متخصصاً للأمانة وذلك للمرة الأولى في تاريخها، فالأمانة كانت تطبق قانون البلديات مع وجود العديد من الاستثناءات لها.

وأضاف في تصريحات صحافية ، أن القانون يساعد الأمانة على تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة ليتم الانتهاء من المناطق الرمادية، ويمتلك جوانب تخطيطية وقانونية، وتحديد مسؤوليات ادارية واضحة.

وبين أن هناك أنظمة وتعليمات جديدة ستصدر بموجب قانون الامانة الجديد.

ولفت إلى أن التغيير صعب ويواجه مقاومة، ولكن يجب الذهاب بحزم ووضوح للمستقبل فالتغيير يحتاج لقرار حازم وحاسم.

وأشار إلى أن أي مدينة يجب أن تمتلك مخطط شمولي ليتم قيادتها إلى المستقبل ومحاكاة ما تحتاجه وتوفيره، مع الحفاظ على الهوية والتراث.

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