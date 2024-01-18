الشواربة: 250 مليون دينار ديون مترتبة على المواطنين لصالح أمانة عمّان

الوكيل الإخباري

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- كشف أمين عمّان يوسف الشواربة أن الديون المترتبة على المواطنين لصالح الأمانة تبلغ نحو 250 مليون دينار.وقال الشواربة خلال مناقشة موازنة الأمانة في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الأمانة عملت على رفع كفاءة التحصيل لرفد خزينة الأمانة لتنعكس على الخدمات التي تقدمها للمواطنين ضمن حدود العاصمة.وأضاف أن 62% من الإيرادات الذاتية للأمانة هي رواتب وأجور، لافتا إلى أن الموازنة المالية للأمانة لعام 2024 هي 488.7 مليون دينار.وعبر الشواربة عن أمله بأن تكون الموازنة المالية للأمانة أكبر من الحجم الحالي نظرا للخدمات التي تقدمها والمناطق التي تغطيها.