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الأربعاء، 20-12-2023 11:47 ص

الحكومة: موازنة 2024 رصدت مخصصات لزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين

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الوكيل الإخباري - كشف وزير المالية محمد العسعس ارتفاع النفقات الجارية لعام 2024 بنحو 854 مليون دينار أو ما نسبته 8.7 بالمائة مقارنة بعام 2023 لتصل تقديراتها بمبلغ 10642 مليون دينار.

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وقال العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هذا الارتفاع يعزى إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بنحو 143 مليون دينار، وزيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 109 مليون دينار، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 78 مليون دينار.

 

وأضاف أن الارتفاع يعزى أيضا إلى الارتفاع في النفقات الجارية إلى زيادة مخصصات فوائد الدين العام في عام 2024 بنحو 277 مليون دينار مقارنة بعام 2023 في ضوء استمرار الارتفاع في أسعار الفائدة العالمية جراء السياسات الهادفة إلى احتواء التضخم عالميا.

 

وأشار العسعس إلى أن الحكومة قامت بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار للنفقات الطارئة في موازنة عام 2024 ، حيث سيتم التعامل مع المتطلبات المالية في حال حدوث أي تطورات أو مستجدات في حينه.


وأوضح أن مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري شكلت ما نسبته 61 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية، وفي حال إضافة مخصصات فوائد الدين العام تصبح النسبة 80 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية.

 




 

 


 

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